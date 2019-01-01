Первая
клининговая
компания

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+375 (44) 555-03-77
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Первая клининговая компания

Первая клининговая компания в Минске с опытом работы более 8 лет возьмет на себя все ваши заботы о чистоте!

Оправдываем доверие уже годами

Оправдываем доверие уже годами

Профессиональные клининговые услуги 24/7

Наши сильные стороны

Уборка квартир

от 2 руб м²

Уборка после ремонта

от 3 руб м²

Уборка офиса

от 2 руб м²

Химчистка мебели

от 3 руб м²

Химчистка матрасов

от 10 руб / сторона

Химчистка ковров

от 4 руб м²

Дезинфекция

от 3 руб м²

Уборка после пожара

от 6 руб м²

Особые случаи

от 6 руб м²

Цены на услуги клининговой компании

Услуга Ед. Изм Стоимость
Уборка квартир м² от 2 руб.
Уборка офисов м² от 2 руб.
Уборка после ремонта м² от 3 руб.
Поддерживающая уборка м² от 1 руб.
Уборка после пожара м² от 6 руб.
Уборка после несчастных случаев м² от 6 руб.
Химчистка ковров м² от 4 руб.
Химчистка мебели м² от 4 руб.
Дезинфекция м² от 3 руб.
Точная стоимость расчитывается после бесплатного осмотра нашим менеджером

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Узнайте стоимость уборки вашей квартиры и получите неожиданный подарок. Оставьте свой номер телефона – наш менеджер свяжется с Вами в течение 5 минут.

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Предлагаем заказать уборку квартиры или коттеджа без посредников и получить персональную скидочную карту 10% на все клининговые услуги нашей компании

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Сейчас Вы просматриваете наш сайт,а мы анализируем цены и условия всех клининговых компаний в Минске и делаем для Вас самое лучшее предложение!

Качество нашего сервиса – наше всё!

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Этапы уборки квартиры, дома или офиса

Ежедневная или генеральная уборка после ремонта квартиры или офиса всегда выполняется нашими клинерами в соответствии с технологической картой помещения в удобное для клиента время.

Комната

Коридор

Кухня

Ванная

В комнате

  • Складываем одежду и расставляем вещи
  • Заправляем постель или меняем постельное белье
  • Протираем все доступные поверхности, выключатели, двери и дверные ручки
  • Протираем бытовую технику
  • Чистим зеркала и стеклянные поверхности
  • Пылесосим ковры, моем пол и протираем плинтусы

В коридоре

  • Протираем все доступные поверхности, выключатели, входную дверь и дверные ручки
  • Чистим зеркала и стеклянные поверхности
  • Пылесосим ковры, моем пол и протираем плинтусы
  • Поправляем обувь

В кухне

  • Моем посуду, чистим раковину и сантехнику
  • Протираем все доступные поверхности, выключатели, двери и дверные ручки
  • Моем снаружи плиту, столешницу, кухонный фартук и холодильник
  • Протираем бытовую технику
  • Протираем фасады кухонных шкафчиков
  • Пылесосим и моем пол, протираем плинтусы
  • Выносим мусор

В ванной

  • Протираем все доступные поверхности, выключатели, двери и дверные ручки
  • Моем сантехнику, душевую кабину и ванную
  • Чистим зеркала и стеклянные поверхности
  • Чистим раковину и дезинфицируем унитаз
  • Пылесосим коврики, моем пол и протираем плинтусы
  • Выносим мусор

Есть вопросы к нашей клининговой компании ?

Что такое клининг?

Клининг – это профессиональная уборка помещений, включающая в себя различные сопутствующие клининговые услуги (химчистка мебели и ковров, мойка окон промышленными альпинистами, дезинфекция и прочие). Клининговые услуги могут оказывать только специализированные компании, в штате которых работают профессиональные клинеры, прошедшие соответствующую подготовку.

Какие услуги клининга вы предоставляете?

Наше агентство предоставляет комплексные профессиональные клининговые услуги в Минске широкого спектра, которые включают в себя:

  • Уборка квартир квартир;
  • Мойка окон и витражей;
  • Экспресс уборка;
  • Ежедневная уборка;
  • Уборка после ремонта и строительства;
  • Химчистка мебели;
  • Химчистка матрасов;
  • Чистка ковров, ковролина и напольных ковровых покрытий;
  • Уборка после пожара;
  • Уборка после затопления;
  • Уборка после смерти;
  • Уборка после асоциальных лиц;
  • Дезинфекция помещений;
  • Уборка торговых центров, магазинов, ресторанов и кафе;
  • Уборка служебных и производственных помещений.
  • Промышленный альпинизм;
  • Уборка офисов;

Компания дает гарантию на выполненные работы?

Мы осуществляем профессиональный клининг 24 часа и гарантируем качество выполненных работ или возврат полной стоимости. Также мы гарантируем конкурентные цены по городу и выполнение всех работ в срок.

Ваша компания заключает договор на дезинфекцию или уборку помещения?

Да, независимо то того, какие именно требуются клининговые услуги, мы заключаем с заказчиком договор.

У Вас есть скидки и акции на уборку квартир, домов и офисов?

Разумеется, мы оказываем услуги клининга в Минске и всегда предоставляем своим клиентам скидки и бонусные программы. Для постоянных клиентов всегда действуют еще более выгодные скидки и акции от 1 клининговой компании.

Остались вопросы — обязательно найдем ответы!

+375 (44) 555-03-77

Уборка квартир

Уборка квартир Уборка домов и коттеджей Уборка офисов Уборка после ремонта Уборка помещений
Мойка окон

Химчистка

Химчистка мебели
Химчистка матрасов
Химчистка ковров

Дополнительные услуги

Уборка после пожара Уборка после затопления Уборка после смерти Уборка после асоциальных лиц Дезинфекция помещений

Адрес

Работаем 24/7
Минск, ул. Мельникайте 2-201 info@1cleaning.by
ИП Польников М.И.

УНП 192832757

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