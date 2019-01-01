Первая клининговая компания

Оправдываем доверие уже годами
Оправдываем доверие уже годами
Наши сильные стороны
|Услуга
|Ед. Изм
|Стоимость
|Уборка квартир
|м²
|от 2 руб.
|Уборка офисов
|м²
|от 2 руб.
|Уборка после ремонта
|м²
|от 3 руб.
|Поддерживающая уборка
|м²
|от 1 руб.
|Уборка после пожара
|м²
|от 6 руб.
|Уборка после несчастных случаев
|м²
|от 6 руб.
|Химчистка ковров
|м²
|от 4 руб.
|Химчистка мебели
|м²
|от 4 руб.
|Дезинфекция
|м²
|от 3 руб.
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Предлагаем заказать уборку квартиры или коттеджа без посредников и получить персональную скидочную карту 10% на все клининговые услуги нашей компании
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Сейчас Вы просматриваете наш сайт,а мы анализируем цены и условия всех клининговых компаний в Минске и делаем для Вас самое лучшее предложение!
Качество нашего сервиса – наше всё!
Ежедневная или генеральная уборка после ремонта квартиры или офиса всегда выполняется нашими клинерами в соответствии с технологической картой помещения в удобное для клиента время.
Комната
Коридор
Кухня
Ванная
В комнате
В коридоре
В кухне
В ванной
Клининг – это профессиональная уборка помещений, включающая в себя различные сопутствующие клининговые услуги (химчистка мебели и ковров, мойка окон промышленными альпинистами, дезинфекция и прочие). Клининговые услуги могут оказывать только специализированные компании, в штате которых работают профессиональные клинеры, прошедшие соответствующую подготовку.
Наше агентство предоставляет комплексные профессиональные клининговые услуги в Минске широкого спектра, которые включают в себя:
Мы осуществляем профессиональный клининг 24 часа и гарантируем качество выполненных работ или возврат полной стоимости. Также мы гарантируем конкурентные цены по городу и выполнение всех работ в срок.
Да, независимо то того, какие именно требуются клининговые услуги, мы заключаем с заказчиком договор.
Разумеется, мы оказываем услуги клининга в Минске и всегда предоставляем своим клиентам скидки и бонусные программы. Для постоянных клиентов всегда действуют еще более выгодные скидки и акции от 1 клининговой компании.